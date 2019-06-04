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Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Tayland'da yarın ülkenin iki meclisinde düzenlenecek başbakanlık oylamasında cunta yanlısı mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça, cunta muhalifi İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit ile yarışacak

BANGKOK (AA) - Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Üst Mecliste (Senato) yarın başbakanlık oylaması yapılacak.

Tayland basınında yer alan haberlerde yarınki oylamada cunta yanlısı koalisyondan tek adayın mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça olacağı belirtildi.

General Prayut'un karşısına ise cunta muhalifi Demokrat Cepheden İleri Gelecek Partisinin lideri genç siyasetçi Thanathorn Juangroongruangkit'in başbakan adayı olarak çıkacağı öne sürüldü.

Genç seçmenlerin oyunu almasıyla dikkati çeken ve partisi meclise 80 milletvekili sokan Thanathorn, geçen ay Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "seçim yasalarını ihlal" suçundan meclisten geçici süreliğine men edilmişti.

Diğer yandan seçimlerin ardından mecliste 53 sandalye elde eden ve şimdiye kadar iki ayrı cephe arasında tarafını belli etmeyen Demokrat Parti ise bugün aldığı kararla Prayut'un liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) başını çektiği cunta yanlısı koalisyonu destekleme kararı aldı.

Böylece Prayut, başbakan seçilebilmesi için her iki mecliste gerekli olan salt çoğunluğu garantiledi.

2017'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre 500 milletvekilinin bulunduğu mecliste yapılacak başbakanlık oylamasına, 250 üyeli Üst Meclis de katılacak.

Buna göre bir başbakan adayının seçilebilmesi için her iki meclisten toplam en az 376 oy alması gerekecek.

Üyelerini cunta yönetiminin atadığı senatonun, yarınki oylamada topyekun mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı desteklemesi bekleniyor.

Partisi seçimlerde 115 sandalye kazanan Prayut'un bu durumda parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

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