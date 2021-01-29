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Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

29.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları mangrov ağaçlarından elde ettikleri bir özle kellik sorununu ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları, mangrov ağaçlarından kelliği tedavi edebilecek bir özü keşefettiklerini ifade etti. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Fakültesi'nden Prof. Wanchai Deeknamkul, maddenin saç dökülmesini önlemenin yanı sıra saç büyümesini de desteklediğini söyledi.

50 KİŞİDE BAŞARILI OLDU

Bilim insanları, en yaygın şikayet türü olan ‘androjenik alopesi’ (saç dökülmesi) ile muzdarip 50 kişiyle deney yaptıklarını, mangrov ağaçlarından elde edilen özün saçtaki dökülmeyi durdurduğu ifade edildi. Mangrov ağacından elde edilen Avicennia Marin adlı özün, kellik sorununa iyi geldiği belirtilen Avicequinon-C adlı kimyasalı içerdiği kaydedildi. Prof. Wanchai Deeknamkul,özün kellik sorununa karşı yüzde 75'in üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

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