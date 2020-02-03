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Taylandlı doktor: Koronavirüs'ü tedavi ettik!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Tayland'da doktorlar belirli ilaçları karıştırarak Vuhan'dan gelen bir Koronavirüs (coronavirüs) bulaşmış insanı tedavi etmeyi başardıklarını duyurdu.

Taylandlı doktor: Koronavirüs'ü tedavi ettik!

CNN International'da yer alan habere göre, Bangkok'da bir hastanede çalışan Dr. Kriangsak Atipornwanich, Çin'den gelen 71 yaşında bir koronavirüs hastasını tedavi etmeyi başardı. Doktor, HIV ve grip tedavilerinde kullanılan ilaçları karıştırdığını söyledi.

Doktor hastanın kendisine geldiğinde durumunun ağır olduğunu, tedavi uygulamaya başladıktan sonra 48 saat içinde durumunun düzeldiğini söyledi. Doktor, test sonucunun 48 saat içinde pozitiften negatife döndüğünü aktardı.

Öte yandan ABD Sağlık Enstitüleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün Başkanı Dr.Anthony Fauci, şu an Koronavirüs için herhangi kanıtlanmış etkili bir ilaç olmadığını söylemişti.

Pekin'de bulunan hastanelerde Koronavirüs teşhis edilen hastalara HIV için verilen ilaçların verildiği biliniyor fakat tedavi edip edemediği henüz kesinleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs TAYLAND Vuhan tedavi

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