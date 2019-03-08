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Taylandlı iş adamı damat bulmak için yarışma düzenlemekten vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini açıklayan Taylandlı iş adamı, 10 bin kişinin kızıyla evlenmeye talip olması üzerine geri adım attı

Evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini duyuran Taylandlı iş adamı, talipli sayısının 10 bine ulaşması üzerine geri adım attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 58 yaşındaki durian meyvesi şirketi sahibi Arnon Rodthong, salı günü kızına eş bulmak için nitelikli aday aradığına dair duyuru yapmasının ardından yaklaşık 10 bin kişinin kızıyla evlenmeye talip olduğunu belirtti.

Taliplilerden üst üste gelen telefonlardan bunaldığını söyleyen iş adamı, aşırı talep sebebiyle yarışma düzenlemekten vazgeçtiğini duyurdu.

Kendisini arayan damat adaylarına seslenen Rodthong, "Damat adaylarım, lütfen beni aramayı bırakın. Telefonum sürekli çalıyor, ölmek üzereyim. Bırakın dinleneyim." dedi.

İlginç fikriyle sosyal medyada çok ilgi çeken zengin iş adamı, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) vereceğini söylemişti.

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durian evlenme iş adamı kızı TAYLAND

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