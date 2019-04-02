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Taylandlı turisti dolandıran taksiciye 1 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Şişli’de Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı iddia edilen taksici Birol T.

Şişli’de Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı iddia edilen taksici Birol T. 1 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
İstanbul’da geçtiğimiz aylarda taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Birol T. ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Birol T. şikayetçi ile şakalaştıklarını söyledi.
Mahkeme sanık savunmasının tamamlanmasının ardından kararını açıkladı.
Mahkeme, Taylandlı turistin şikayetini geri çektiği gerekçesiyle, ‘taciz’ suçundan sanığın beraatine karar veren mahkeme, sürücü Birol T.’yi ‘hırsızlık’ suçundan ise 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Olayın geçmişi
İstanbul’da geçtiğimiz aylarda Tayland uyruklu turistte tacizde bulunarak fazla ücret aldığı kaydedilen taksi sürücüsünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Turistin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada taksici Birol T. tutuklanmıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde taksi sürücüsünün yol boyunca sık sık kadının elini tutmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde taksi sürücüsünün 100 lira uzatan kadının verdiği parayı el çabukluğuyla saklayarak 20 lira almış gibi yaparak 20 lira daha istediği yansımıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede taksi sürücü Bİrol T.’nin “Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Taksici Birol T., turistin şikayetini geri çekmesi üzerine 29 gün sonra ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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