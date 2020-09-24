Taylor Davası Kararı Sonrası Gösterilerde İki Polis Vurularak Yaralandı

Amerika’nın Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde, Mart ayında Breonna Taylor isimli siyah bir Amerikalı kadının polis tarafından öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin kararını açıklaması üzerine sokaklar karıştı. Mahkemenin kararını protesto amacıyla başlayan gösterilerde iki polis memuru vurularak yaralandı.
Mahkeme, Taylor bulunduğu binaya yapılan polis baskınında polisleri Taylor’ın ölümünden sorumlu tutmadı. Sadece bir polis memuru, binada etrafa gereksiz yere ateş açarak tehlike yarattığı gerekçesiyle ceza aldı. Polisler Taylor’ın erkek arkadaşının da bulunduğu daireye uyuşturucu baskını yapmak amacıyla girmeye çalışırken açtıkları ateşte 26 yaşındaki sağlık görevlisi Taylor’ın ölümüne neden olmuştu.
Polis baskın sırasında kapıyı çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine daireye zorla girmiş ve Taylor’ın erkek arkadaşının da kendilerine silah doğrulttuğunu söylemişti. Balistik raporlara göre Taylor’ın vücüduna isabet eden 6 kurşundan biri ölümcül bir yaralanmaya neden olmuş ve bu kurşun da polis memuru Myles Cosgrove’un silahından çıktı.
Taylor evine düzenlenen baskında polis tarafından öldürülmesi, ABD’de polis karşıtı gösterilerin sembollerinden biri haline gelmişti. Mahkemenin polislerden sadece biri hakkında etrafa tehlikeli şekilde ateş açmaktan ceza vermesi bir kez daha şehirde protestoların alevlenmesine neden oldu.
Kararın ardından sokağa dökülen protestocular sloganlar atarak yürüyüş düzenledi. Gösteriler polis ve göstericilerin karşı karşıya gelmesi ve polisin dağılın uyarısına kadar sakin geçti. Polis ve göstericiler karşılaştıklarında duyulan birkaç el silah sesiyle bir karmaşa yaşandı.
Polis grubu dağıtmak için biber gazı kullanırken bazı göstericiler gözaltına alındı. Ardından karmaşa sırasında iki polis memurunun vurularak yaralandığı anlaşıldı.
Olayların ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polisin toplamda en az 46 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.
Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Washington, New York, Atlanta ve Chicago şehirlerinde de küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta Louisville belediye başkanı Taylor’ın ailesine 12 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiğini açıklamıştı.