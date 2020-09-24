Taylor Davası Kararı Sonrası Gösterilerde İki Polis Vurularak Yaralandı

Amerika’nın Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde, Mart ayında Breonna Taylor isimli siyah bir Amerikalı kadının polis tarafından öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin kararını açıklaması üzerine sokaklar karıştı. Mahkemenin kararını protesto amacıyla başlayan gösterilerde iki polis memuru vurularak yaralandı.

Mahkeme, Taylor bulunduğu binaya yapılan polis baskınında polisleri Taylor’ın ölümünden sorumlu tutmadı. Sadece bir polis memuru, binada etrafa gereksiz yere ateş açarak tehlike yarattığı gerekçesiyle ceza aldı. Polisler Taylor’ın erkek arkadaşının da bulunduğu daireye uyuşturucu baskını yapmak amacıyla girmeye çalışırken açtıkları ateşte 26 yaşındaki sağlık görevlisi Taylor’ın ölümüne neden olmuştu.

Polis baskın sırasında kapıyı çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine daireye zorla girmiş ve Taylor’ın erkek arkadaşının da kendilerine silah doğrulttuğunu söylemişti. Balistik raporlara göre Taylor’ın vücüduna isabet eden 6 kurşundan biri ölümcül bir yaralanmaya neden olmuş ve bu kurşun da polis memuru Myles Cosgrove’un silahından çıktı.