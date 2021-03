Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı

Kadın sanatçıların damga vurduğu ödül töreninde rekorlara imza atıldı.Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak görülen Grammy'de, ABD'li rapçi Megan Thee Stallion "En iyi Rap şarkısı" ve "En iyi yeni sanatçı" ödüllerini kazanırken, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazıp, Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" (Nefes alamıyorum) adlı parçası kazandı. "Yılın en iyi R&B parçası" dalında, "Black Parade" parçasıyla Beyonce ipi göğüslerken, "Yılın albümü" dalındaki ödül ise Taylor Swift'in "Folklore" albümüne gitti. "Yılın kaydı" dalındaki ödülün sahibi ise "Everything I Wanted" adlı parçasıyla 19 yaşındaki Billie Eilish oldu. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain On Me" şarkısı kazandı. "En iyi pop vokal albümü" ödülünü Dua Lipa "Future Nostalgia" ile elde etti.

Kadın şarkıcılar tarih yazdı

Amerikalı şarkıcılar Beyonce ve Taylor Swift, Los Angeles'ta 63'üncü kez düzenlenen Grammy Ödül Töreninde adeta tarih yazdı. Beyonce, "Black Parade" parçası ile ödül sayısını 28'e çıkararak bir rekora imza attı.