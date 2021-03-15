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Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı

15.03.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı

ABD'de, müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

Kadın sanatçıların damga vurduğu ödül töreninde rekorlara imza atıldı.Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak görülen Grammy'de, ABD'li rapçi Megan Thee Stallion "En iyi Rap şarkısı" ve "En iyi yeni sanatçı" ödüllerini kazanırken, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazıp, Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" (Nefes alamıyorum) adlı parçası kazandı. "Yılın en iyi R&B parçası" dalında, "Black Parade" parçasıyla Beyonce ipi göğüslerken, "Yılın albümü" dalındaki ödül ise Taylor Swift'in "Folklore" albümüne gitti. "Yılın kaydı" dalındaki ödülün sahibi ise "Everything I Wanted" adlı parçasıyla 19 yaşındaki Billie Eilish oldu. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain On Me" şarkısı kazandı. "En iyi pop vokal albümü" ödülünü Dua Lipa "Future Nostalgia" ile elde etti.

Kadın şarkıcılar tarih yazdı

Amerikalı şarkıcılar Beyonce ve Taylor Swift, Los Angeles'ta 63'üncü kez düzenlenen Grammy Ödül Töreninde adeta tarih yazdı. Beyonce, "Black Parade" parçası ile ödül sayısını 28'e çıkararak bir rekora imza attı.

Swift ise koronavirüs nedeniyle girdiği karantina sırasında hazırladığı albümü "Folklor" ile "Yılın albümü" kategorisinde üç kez bu ödülü kazanan ilk kadın sanatçı oldu.

Önceki yıllarda Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra, erkek sanatçılar olarak bu ödülü üçer kez kazanmışlardı.

23 yaşındaki ABD'li R&B sanatçısı H.E.R'in "Yılın şarkısı" ödülünü kazanan "I Can't Breathe" (Nefes alamıyorum) adlı parça, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlara karşı polis şiddetini konu ediniyor. Parçanın adı polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un son sözleriydi.

Grammy ödül töreni, Ocak ayı sonunda düzenlenecekti. Ancak tören Los Angeles'taki korona vakaları nedeniyle Mart ayına ertelendi.

AP,AFP,dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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