TAYSAD Ege Bölgesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 400’ü aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Ege Bölgesi Üye Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, TAYSAD, Ege Bölgesi Üye Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. Otomotiv tedarik sanayinin geldiği noktanın değerlendirildiği toplantıda, otomotiv tedarik sanayinin sorunlarının çözümü için izlenilmesi gereken yol haritası üzerinde duruldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisinde önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti. Olası Skoda yatırımına ilişkin gelişmelere değinen Kanca, yatırım için adı geçen ülkeler arasında yer alan Bulgaristan ve Sırbistan ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin daha fazla avantajı olduğunu ancak imaj ve algı noktasında birtakım sorunlar bulunduğunu kaydetti. Kanca, tüm bunlara karşın otomotiv tedarik sanayinin sürekli gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, ana sanayinin gündeminde elektrikli araçlar, otonom araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, malzeme testleri gibi gelişmelerin olduğunu, ilerleyen dönemde ise tedarikçilerin bu konularda hangi noktada olduğunu sorgulayarak ilerlemesi gerektiğini aktardı.

Araştırmalara göre 2030 yılında üretilen araçların yüzde 18’inin tam elektrikli, yüzde 41’inin ise hibrit olacağına dikkati çeken Kanca, “Böyle bir gelecekte bizim şirketlerimiz nerede olur, cirosu ne kadar olur, bu kadar çalışanı olur mu? diye düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde üretim süreçleri çok daha kompleks olacak ve adetler artacak. Gitgide daha kısa vadeli tahminler olacak. Piyasa çok hızlı değişecek.” ifadelerini kullandı. - “Startuplar için merkez kuruyoruz” Kanca, otomotiv şirketlerinin sıfır stok ile çalışmaya başlayacağına işaret ederek, şimdiden bu tür gelişmeler için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Kanca, “Esnek olacağız, karmaşık sipariş yapısına uyum sağlayacağız ve sıfır stok ile çalışacağız. Bunu başarmak için inovasyon, Ar-Ge, mühendislik ve yeni teknolojilere yatırım yapılması kaçınılmaz. Mutlaka ana sanayiler, diğer tedarikçiler ve startuplar ile iş birliği yapmamız lazım. Bu nedenle TAYSAD’ın bulunduğu organize sanayi bölgesinde startuplar için bir merkez de kurduk.” değerlendirmesinde bulundu.