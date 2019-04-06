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TAYSAD Ege Bölgesi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: - "Araştırmalara göre 2030 yılında üretilen araçların yüzde 18’i tam elektrikli, yüzde 41’i ise hibrit olacak. Önümüzdeki dönemde üretim süreçleri çok daha kompleks olacak ve adetler artacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 400’ü aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Ege Bölgesi Üye Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, TAYSAD, Ege Bölgesi Üye Toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. Otomotiv tedarik sanayinin geldiği noktanın değerlendirildiği toplantıda, otomotiv tedarik sanayinin sorunlarının çözümü için izlenilmesi gereken yol haritası üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisinde önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Olası Skoda yatırımına ilişkin gelişmelere değinen Kanca, yatırım için adı geçen ülkeler arasında yer alan Bulgaristan ve Sırbistan ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin daha fazla avantajı olduğunu ancak imaj ve algı noktasında birtakım sorunlar bulunduğunu kaydetti. Kanca, tüm bunlara karşın otomotiv tedarik sanayinin sürekli gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, ana sanayinin gündeminde elektrikli araçlar, otonom araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, malzeme testleri gibi gelişmelerin olduğunu, ilerleyen dönemde ise tedarikçilerin bu konularda hangi noktada olduğunu sorgulayarak ilerlemesi gerektiğini aktardı.

Araştırmalara göre 2030 yılında üretilen araçların yüzde 18’inin tam elektrikli, yüzde 41’inin ise hibrit olacağına dikkati çeken Kanca, “Böyle bir gelecekte bizim şirketlerimiz nerede olur, cirosu ne kadar olur, bu kadar çalışanı olur mu? diye düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde üretim süreçleri çok daha kompleks olacak ve adetler artacak. Gitgide daha kısa vadeli tahminler olacak. Piyasa çok hızlı değişecek.” ifadelerini kullandı.

- “Startuplar için merkez kuruyoruz”

Kanca, otomotiv şirketlerinin sıfır stok ile çalışmaya başlayacağına işaret ederek, şimdiden bu tür gelişmeler için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Kanca, “Esnek olacağız, karmaşık sipariş yapısına uyum sağlayacağız ve sıfır stok ile çalışacağız. Bunu başarmak için inovasyon, Ar-Ge, mühendislik ve yeni teknolojilere yatırım yapılması kaçınılmaz. Mutlaka ana sanayiler, diğer tedarikçiler ve startuplar ile iş birliği yapmamız lazım. Bu nedenle TAYSAD’ın bulunduğu organize sanayi bölgesinde startuplar için bir merkez de kurduk.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Çin tüm dünyayı etkiliyor”

Otomotiv sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen TAYSAD Başkanı Kanca, geçen yıl dünya otomotiv sektörünün hem üretim hem de satış anlamında küçüldüğünü, bunun en büyük sebeplerinden birinin de Çin otomotiv pazarındaki daralma olduğunu aktardı.

Kanca, “Sadece Volkswagen’in cirosunun yüzde 50’si Çin’den geliyor. Çin’deki düşüşler tüm dünyayı etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

TAYSAD Başkanı Kanca, Avrupa otomotiv sanayinde tahmin edilenden daha fazla düşüş olacağı öngörüsünde bulundu. Kanca, otomotiv tedarikçilerine bu dönemi gelecek yıllara hazırlık yaparak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

TAYSAD’ın dikkati çeken projelerinden biri olan “lojistik projesi” ile ilgili de bilgi veren Kanca, şunları kaydetti:

“Şu anda sadece komple tır taşımaları üzerinde çalışılıyor. Ama lojistik çalışma grubumuz parsiyel ile ilgili de çalışmaya başladı. Halihazırda 3 ülke için anlaşma yapıldı. TAYSAD üyelerinin toplu gücünü kullanarak 8 ayrı lokasyona, daha ekonomik sevkiyat ve yurt dışı depolama yapmayı hedefledik. Yapılan hesaplara göre bu projemizle lojistik maliyetinde yüzde 16,6’lık bir tasarruf sağlandığını gördük. Müşteri maliyetinin yüzde 3,5 düşürülmesi de mümkün.”

Gerçekleştirilen etkinlikte TAYSAD’ın sosyal sorumluluk projelerine yönelik bilgiler de paylaşıldı. Konuyla ilgili bir sunum gerçekleştiren TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Berke Ercan, TAYSAD üyelerinin kullanmadığı makine ve teçhizatların meslek liselerine bağışlanmasını kapsayan ADMOG ve gençlerin mesleki gelişimini destekleyen “20.000 Kariyer” projelerinden bahsetti.

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