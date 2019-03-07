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Tayvan ABD'den savaş uçağı almak için başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Tayvan ABD'den savaş uçağı almak için başvurdu

TAİPEİ (AA) - Tayvan, ABD'den yeni savaş uçakları almak için resmi başvuruda bulundu.

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Şın Yiming, yaptığı basın toplantısında, "düşman tehditlerine" karşı ABD'den savaş uçağı almaya karar verdiklerini ve bunun için resmi başvuruda bulunduklarını söyledi.

Şın, pilotlara daha gelişmiş ekipman sağlamak amacıyla bu karara vardıklarını belirtti.

Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama Birimi Direktörü Huang Vınçı, jetlerin F-15, F-18, F-16 ya da F-35 olabileceğini ifade ederek, "Biz belirli bir model için talepte bulunmadık. ABD'nin bize önereceği modellerden seçim yapabiliriz." dedi.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD savaş uçağı Tayvan

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