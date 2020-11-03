Tayvan basını: Erdoğan Çin baskısıyla tweetini sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'deki depremin ardından yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ettiği tweetini silmesi, Tayvan basınında yankı buldu.

Tayvan gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini Çin'in baskısıyla silmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Tweette Tayvan bayrağı da yer alıyordu.

Çin Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor, tanımıyor ve tanıyan ülkelerle de ilişkilerini askıya alıyor.

Taipei Times gazetesi bugün yayımladığı haberinde "Erdoğan 31 Ekim'de yardım teklifinde bulunan ülkelerin adlarını değil bayraklarını paylaşmıştı ve paylaşımında Tayvan bayrağı da vardı. Daha sonra bu tweeti silip Tayvan bayrağı çıkarılmış görseli paylaştı" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre parlamentoda muhabirlerini sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Joseph Vu "Türkiye'deki temsilciliğimizin edindiği bilgiye göre bu Çin'in baskısı sonucu gerçekleşti" dedi.

Vu, afet yaşayan ülkelere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Tayvan merkezli Merkezi Haber Ajansı'na göre Başbakan Su Sen-çang ise bu örneğin "Çin yöneticilerinin eski kafalılığını" gösterdiğini söyledi.