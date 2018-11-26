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Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 06:16 | Son Güncelleme

Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan Boğazı’nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Denizin 20 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde başta Şiamın olmak üzere çok sayıda kıyı şehrinde hissedilirken Tayvan’ın da Tainan, Penghu, Kinmen, Yunlin ve Chiayi kentlerinde sarsıntıya neden oldu.

Öte yandan ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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çin deprem Tayvan Tayvan Boğazı

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