Tayvan, Çin'e yeni koronavirüsüyle ilgili tüm bilgileri açıklaması çağrısı yaptı

TAIPEI (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'e, ana karada ortaya çıkan yeni bir koronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgileri vermesi ve virüsün yayılmasını engellemek için Tayvan'la çalışması çağrısında bulundu.

Tayvan lideri Tsai, gazetecilere, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve belirtileri zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni virüs salgına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tsai, "Tayvan'ın uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Buradaki 23 milyon insan, dünyanın her köşesindeki diğer tüm insanlar gibi, kendi sağlıklarına yönelik tehditlerle karşı karşıya. Uluslararası toplumun bir üyesi olarak özellikle Çin'e, salgının durumu konusunda şeffaf olma ve salgınla ilgili kesin bilgileri Tayvan'la paylaşma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.

Bilgi paylaşımının Çin halkının sağlığı açısından da önemli olduğuna işaret eden Tsai, Pekin'in "siyasi kaygılarını kendi halkının korunmasının önüne geçirmemesi gerektiğini" söyledi.