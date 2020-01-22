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  4. Tayvan, Çin'e yeni koronavirüsüyle ilgili tüm bilgileri açıklaması çağrısı yaptı

Tayvan, Çin'e yeni koronavirüsüyle ilgili tüm bilgileri açıklaması çağrısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan Tayvan'a seyahat yasaklandı

TAIPEI (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'e, ana karada ortaya çıkan yeni bir koronavirüs salgınıyla ilgili tüm bilgileri vermesi ve virüsün yayılmasını engellemek için Tayvan'la çalışması çağrısında bulundu.

Tayvan lideri Tsai, gazetecilere, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve belirtileri zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığın sebebi olarak görülen yeni virüs salgına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tsai, "Tayvan'ın uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Buradaki 23 milyon insan, dünyanın her köşesindeki diğer tüm insanlar gibi, kendi sağlıklarına yönelik tehditlerle karşı karşıya. Uluslararası toplumun bir üyesi olarak özellikle Çin'e, salgının durumu konusunda şeffaf olma ve salgınla ilgili kesin bilgileri Tayvan'la paylaşma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.

Bilgi paylaşımının Çin halkının sağlığı açısından da önemli olduğuna işaret eden Tsai, Pekin'in "siyasi kaygılarını kendi halkının korunmasının önüne geçirmemesi gerektiğini" söyledi.

Tsai, kısa süre önce Vuhan kentinden dönen Tayvanlı hastanın iyileştiği bilgisini de paylaştı.

- Vuhan'dan gelen yolculara seyahat yasağı

Öte yandan, Kyodo ajansının haberine göre, Tayvanlı yetkililer, yeni koronavirüsünün ortaya çıktığı Vuhan'dan Tayvan'a seyahatleri yasakladı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirildi.

- Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını da aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs 440 kişide tespit edilmiş, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmişti.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da, bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Tayvan lideri Tsai Ing-wen Vuhan

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