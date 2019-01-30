Tayvan, Çin’in kuvvet kullanma tehdidine karşı uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Çin’in tehditleri üzerine uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Tsai, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in "Hiç kimse Tayvan’ın, Çin’in bir parçası olduğu gerçeği değiştiremez ve Tayvan Boğazı’nın her iki tarafındaki halk birleşme çalışmasında bulunmalıdır" şeklindeki açıklaması üzerine yardım çağrısı yaptı.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai, Çin’in Tayvan’ı kontrol altına almak için güce başvurabileceğini söylemesi üzerine yaptığı açıklamasında "Umarız uluslararası toplum bu çağrıyı ciddiye alır ve bizi destekleyeceğini seslendirir. Eğer uluslararası toplum tehdit altındaki demokratik bir ülkeyi desteklemezse sıradaki ülkenin hangisi olduğunu sormamız gerekecek" dedi.

Çin, Tayvan’ın en hassas meselesi ve mukaddes toprağı olduğunu savunuyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan’ın bağımsızlığı taraftarı Demokratik Kalkınma Partisi’nin 2016’da iktidara gelmesinden sonra Tayvan’a baskısını seslendirmeye başladı. Xi Jinping, Tayvan’ı kontrolü altına almak için kuvvet kullanma hakkını saklı tutacağını ancak adayla barışçıl birleşmeye çalışacağını belirtmişti.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai, Çin ile siyasi düzenleme konusunda, hükümetler arası görüşmenin gerektiğini söylerken "Ada, bir ülke iki sistemi kabul etmeyecektir" dedi.

Tsai, Çin’e, Tayvan halkının ne düşündüğü konusunu doğru anlama çağrısı da yaparak siyasi zorbalıkların boğazın iki yanı arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmayacağını söyledi.



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