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  4. Tayvan, Çin'in politik müdahalelerini önlemek amacıyla kanun çıkardı

Tayvan, Çin'in politik müdahalelerini önlemek amacıyla kanun çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

Tayvan, Çin'in politik müdahalelerini önlemek amacıyla kanun çıkardı

TAİPEİ (AA) - Tayvan, 11 Ocak 2020'de yapılacak liderlik seçimleri öncesinde Çin'in seçimlere müdahalesini önlemek için kanun çıkardı.

Tayvan basınında yer alan habere göre, yasa, Pekin yönetiminin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e karşı Milliyetçi Partinin adayı Çin yanlısı Han Kuo-yu'yu desteklemesi, kampanyalarına bağış yapması ve sosyal medyadan destek olmasının ardından çıkarıldı.

Söz konusu yasa ile yabancı devletlerin yasa dışı bağış yapma, asılsız haber yayma, kampanya etkinlikleri düzenlemeyle seçim ve hükümet işlerine müdahalelerine imkan tanıyan yasal boşlukluların giderilmesi ve içişlerine yapılan müdahaleleri önlemeyi amaçlıyor.

Yasa kapsamında, suçlu bulunanların 5 yıla kadar hapsi ya da 333 bin dolar para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Muhalefet partisi milletvekilleri, dış müdahaleleri önleme yasasına karşı çıkarak böyle bir uygulamanın Çin'de yaşayan, okuyan ya da iş yapan Tayvanlıları da tehdit ettiğini ileri sürdü.

Aralarında Çin yanlısı Milliyetçi Partinin üyelerinin de bulunduğu 10 kişi, binlerce Çinliyi Tayvan'a getirmek için vize dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişilerin Çin'e istihbari bilgi sağladığı da iddia ediliyor.

Çin'in Tayvanlı medya şirketlerine müdahalesi konusunda da endişeler artarken, Pekin yönetiminin emekli Tayvanlı generallerle ilişkilerini de güçlendirmeye çalıştığı vurgulanıyor.

Tsai, "tek ülke iki yönetim" modelinin Hong Kong'da başarısız olduğu ve bölgeyi kargaşanın eşiğine getirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tsai, 2016'da göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı duruş sergiliyor.

- Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin kanun Tayvan

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