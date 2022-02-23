Tayvan Çin’in Ukrayna Krizini Fırsat Bilmesinden Endişeli

Tayvan, dünya Ukrayna kriziyle meşgulken, Çin’in bunu fırsat bilerek üzerindeki baskıyı arttırmasından endişe duyuyor.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, bugün düzenlediği çalışma grubu toplantısında yaptığı açıklamada, “Tayvan’ın bölgede izleme ve tetikte olmayla, dışarıdan gelen yanlış bilgilendirme çabalarına karşı çalışmalarını arttırması gerektiğini” söyledi.

Tayvan hükümeti, ülkenin durumuyla Ukrayna’nın durumunun farklı olduğunu bildirse de Cumhurbaşkanı Tsai, “Çin’den adaya yönelik askeri tehdit nedeniyle, Ukrayna’nın durumunu iyi anladıklarını” dile getirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu da bu ay basına verdiği demeçlerde, “Çin’in Ukrayna’daki krizden istifade ederek saldırma olasılığını çok yakından takip ettiklerini” söyledi.

Wu “Çin her an Tayvan’a karşı askeri harekat düzenlemeyi düşünebilir ve buna hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Tayvanlı yetkili de “Olası bir askeri gerginliğin yüksek olmadığını ancak Çin’in faaliyetlerini yakından izlediklerini” kaydetti.

Yine Reuters’a konuşan kaynaklar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in şu an Komünist Parti’nin kongresinin hazırlıklarıyla meşgul olduğunu, bu sona erdiğinde Tayvan konusuna odaklanabileceğini belirtiyorlar.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçen haftasonu yaptığı açıklamada, “Batı, Ukrayna’nın bağımsızlığını korumayı sağlayamazsa, bunun sonuçlarının Tayvan dahil dünya genelinde yıkıcı olacağını” söylemişti.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü ve yaklaşık 24 milyon kişinin yaşadığı ada ülkesi Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini, son yıllarda arttırmıştı.

