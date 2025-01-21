Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Tainan şehrinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tainan İtfaiye Bürosu, tek katlı binaların bulunduğu Minzu Caddesi'nde, depremde 6 evin çöktüğünü duyurdu. Çöken evlerdeki 11 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.
Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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