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Tayvan’da dev ton balığı rekor fiyata satıldı

10.04.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’ın güneydoğusunda yer alan Pintung kentinde yılın ilk mavi yüzgeçli ton balığı, 1 milyon 87 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

Tayvan’da dev ton balığı rekor fiyata satıldı

Tayvan’ın güneydoğusunda bulunan Pintung kentinde yılın ilk mavi yüzgeçli ton balığı rekor fiyata satıldı. Sezonun açılış gününde kaptan Chen Chin-Ping’in yakaladığı 208 santimetre boyunda ve 210,6 kilogram ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 2 milyon 121 bin NTD (1 milyon 87 bin TL) fiyata alıcı bularak Tayvan’da şimdiye dek satılan en pahalı ton balığı olarak kayıtlara geçti.

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Pintung Belediye Başkanı Pan Men-an’ın da katıldığı sezonun açılış töreninde en son fiyatı vererek Jiazhen Seafood Restaurant sahibi Hsiao Shou-fa, açık arttırmayı kazandı. Belediye Başkanı Pan Men-an, ton balığı sezonunun başladığını ve bu endüstrinin bölgeye büyük katkı sağladığını söyledi. Balıkçılığın önemine değinen Pan, bölgedeki balıkçılık endüstrisinin uzun yıllardır Pingtung’un tüm dünya tarafından tanınmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, diğer sektörler içinde bir lokomotif görevi gördüğünü belirtti.

Açık arttırmayı kazanan Hsiao ise, 13 yaşında balıkçılık yaparak iş hayatına atıldığını ve bu işin tüm zorluklarını bildiğini söyledi. Vermiş olduğu yüksek teklifin balıkçılara olan saygısı ve bir nevi gönül bağı olduğunu belirten Hsiao, balığı lokantasına götürüp müşterilerine sunacağını aktardı.

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RESTORANDA 2 BİN 500 LİRADAN SATILACAK

Rekor fiyata satılan ton balığını tatmak isteyen müşteriler 7 parçadan oluşan porsiyonu için en az 2 bin 500 lira ödemek zorunda kalacak. Sadece ufak bir dilim için ise 200 lirayı gözden çıkarmaları gerekecek.

İHA

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Tayvan
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