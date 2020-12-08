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Tayvan'da karantinayı 8 saniyeliğine ihlal eden kişiye 3 bin 500 dolar ceza

08.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Tayvan'da karantinayı 8 saniyeliğine ihlal eden kişiye 3 bin 500 dolar ceza

Koronavirüse karşı mücadelesiyle dikkat çeken ve pandemiyi 708 gibi küçük bir vaka sayısıyla sınırlı tutmaya başaran Tayvan’da karantina altında tutulan bir kişi, kuralları 8 saniyeliğine ihlal ettiği için 3 bin 500 para cezasına çarptırıldı.

Tayvan'da sadece 8 saniyeliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden kişiye 3 bin 500 dolar ceza kesildi.

Kaohsiung'da Filipin asıllı göçmen işçi, karantina için kaldığı otel odasından kısa bir süreliğine koridora çıktı.

Kaohsiun Sağlık Dairesi'nden Tayvan'ın resmi haber ajanı CNA'ya yapılan açıklamaya göre, adamın oteldeki güvenlik kameralara yakalandığı ve 100 bin Tayvan doları (yaklaşık olarak 3 bin 500 dolar) ceza kesildiği belirtildi.

‘İNSANLAR CEZASIZ KALACAKLARINI DÜŞÜNMEMELİ’

Kentte toplamda 3 bin odadan oluşan 56 karantina oteli olduğu ifade edilen açıklamada, karantinadaki insanların otel odalarından çıktıklarında cezasız kalacaklarını düşünmemeleri gerektiği de vurgulandı.

Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre, süresi ne kadar olursa olsun, karantinada olanların hiçbir şekilde odalarından ayrılmalarına izin verilmiyor.
Toplamda 708 koronavirüs vakasının görüldüğü ve virüs nedeniyle 7 kişinin kaybettiği Tayvan, pandemiye karşı sergilediği yaklaşım ve başarıyla dikkat çekiyor.

Anakara Çin'in aksine hiçbir zaman katı ev karantinalarına başvurmayan Tayvan, daha çok hızlı yanıt vermeye odaklandı.

28 milyon nüfusa sahip olan Tayvan, 31 Aralık 2019’dan itibaren yani daha virüsün ciddiyet konusunda farklı söylentiler ve sınırlı raporların olduğu dönemde, Kovid-19'un çıkış noktası sayılan Vuhan'dan gelen yolcuları taramaya başlamıştı.

Bu önlemlerin yanında hükümet toplu test, hızlı ve etkili bir takip sistemini de uyguladı.

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