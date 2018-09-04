Tayvan'da korkunç kaza kamerada

Tayvan'da yaşanan feci kazada süratli bir şekilde ilerleyen araç, sollama yaptığı sırada önündeki araca çarparak defalarca takla attı. Olay anı ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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