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Tayvan'da korkunç kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Tayvan'da yaşanan korkunç kaza, otoyolda seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Tayvan'da yaşanan feci kazada süratli bir şekilde ilerleyen araç, sollama yaptığı sırada önündeki araca çarparak defalarca takla attı. Olay anı ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Tayvan Kaza

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