HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan'da koronavirüs aşısı nedeniyle yaşamını yitiren kadının ailesine rekor tazminat

Tayvan'da koronavirüs aşısı nedeniyle yaşamını yitiren kadının ailesine rekor tazminat

30.03.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanlar, ülkede koronavirüs (Covid-19) aşısına bağlı sebeplerden bir kadının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle kadının ailesine 200 bin dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

Tayvan'da koronavirüs aşısı nedeniyle yaşamını yitiren kadının ailesine rekor tazminat

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için aşılamaların devam ettiği Tayvan'dan, Covid-19 aşılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panelin ardından yapılan açıklamada, Tayvan'ın başkenti Taipei’de yaşayan 50’li yaşlarında ve "Yu" soyadlı bir kadının Covid-19 aşısına bağlı sebeplerden ötürü beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, panelde bir karar alındığı ve bu karara göre hayatını kaybeden kadının ailesine Tayvan Aşı Tazminat Programı (VCIP) dahilinde en üst miktara denk gelen 200 bin dolar tazminat ödeme yapılacağı ifade edildi.

Uzmanlar, Tayvan’da 4 binden fazla kişinin tazminat için başvuruda bulunduğunu ve şubat ayı itibariyle bu tazminat başvurularından sadece 300 tanesinin gözden geçirildiğini kaydetti.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang ise yaptığı açıklamada, alınan bu kararın 1988 yılından bu yana Tayvan’da ilk kez bu kararın en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti. Chuang, hayatını kaybeden kadının bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve yaşanan durumun, AstraZeneca Covid-19 aşısının çok nadir görülen ve kan pıhtılaşma bozukluğu olarak bilinen "trombositopeni sendromlu tromboz" yan etkisi ile ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

DİĞER 6 ÖLÜM İÇİN DE ÖDEME YAPILACAK

Genel Müdür Chuang, Tayvan’da şu ana kadar aşı yüzünden hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğunu ve "Yu" soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağını kaydetti. Chuang ayrıca, hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Moderna, 3'ünü AstraZeneca, 1'inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu bildirdi. Son olarak Tayvan’da aşı sonrasında hayatını kaybeden her kişi için 500 bin Tayvan doları (258 bin Türk lirası) ödeme yapıldığını aktaran Chuang, bu ölümlerin direkt aşı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kadının ailesine 200 bin dolar tazminat!Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kadının ailesine 200 bin dolar tazminat!
Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Rusya'dan tehdit gibi açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Tazminat Tayvan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Zelenskiy'den ilk yorum

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.