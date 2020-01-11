HABER
  4. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Uzak Asya ülkelerinden Tayvan’da devlet başkanlığı seçimini, halihazırda bu makamda olan Tsai Ing-wen kazandı.

Tsai Ing-wen bu sonuçla görevini bir dönem daha sürdürmeye hak kazandı.Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıktı. Bir dönem daha devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan Tsai Ing-wen, başkent Taipei'de taraftarları önünde yaptığı konuşmada, "Tayvan olarak, yapılan her devlet başkanlığı seçimiyle hür ve demokratik yaşam tarzımıza ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. Konuşmasında uluslararası topluma da seslenen Tsai Ing-wen, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından izole edilen ülkesinin dünyada daha fazla kabul görmesini talep etti. Tsai Ing ayrıca, "Tüm ülkeler Tayvan'ı bir sorun olarak değil, bir ortak olarak görmeli" ifadesini kullandı.

Çin'in gölgesindeki ada

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Tayvan'da hiç egemen olmamasına rağmen söz konusu ada ülkeyi, Pekin'e bağlı olarak kabul ediyor. Demokratik bir cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkeyi sık sık silah zoruyla işgal etme tehdidinde de bulunan Çin, kendi ile ilişkide olan ülkelere Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak kabul etmeme şartı getiriyor. Bu sebepten dolayı örneğin Almanya da Tayvan'da sadece bir Alman enstitüsü ile temsil ediliyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!
Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyorDev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

ABD ve Rusya savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

ABD ve Rusya savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

Son dakika! İran Devrim Muhafızları: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.