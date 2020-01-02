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  4. Tayvan Genelkurmay Başkanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Tayvan Genelkurmay Başkanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

02.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Tayvan’da yaşanan helikopter kazasında aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi

Tayvan Genelkurmay Başkanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Tayvan’da yaşanan helikopter kazasında aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi.

Yapılan resmi açıklamada, helikopterde 13 kişinin bulunduğu ve Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın bölgedeki aşırı sis nedeniyle helikopterin acil iniş yapmaya çalışması sırasında yaşandığı ifade ediliyor.

Ülkede 11 Aralık’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan kaza dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, haftasonuna kadar yapacağı seçim çalışmalarını iptal etti.

Tayvan kendisini bağımsız ülke olarak tanımlasa da Çin, bu ülkenin kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Amerika her ne kadar resmi olarak ilişkisi bulunmasa da Tayvan yönetimine askeri alanda destek veriyor. Düşen askeri helikopterin de Tayvan’ın Amerika’dan satın aldığı helikopterlerden biri olması olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

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