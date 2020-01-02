Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.Tayvan'da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de olduğu üst düzey askeri personeli taşıyan Black Hawk tipi helikopterin düşmesi sonucu, aralarında Shen Yi-ming'in de olduğu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazadan beş kişinin de yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre 62 yaşındaki Genelkurmay Başkanı ile aralarında çok sayıda generalin olduğu askeri personeli taşıyan helikopter havalandıktan 15 dakika sonra radarlardan kayboldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yilan bölgesindeki askeri üslere rutin denetleme ziyaretinde bulunması planlanan genelkurmay başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşüş sebebini açığa çıkarmak için savunma bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Seçim döneminde yaşanan kaza

Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda generalin yaşamını yitirdiği helikopter kazası, Tayvan'da 11 Ocak'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili kampanyaların en yoğun olduğu dönemde yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "Bugün son derece üzgün olduğumuz bir gün, zira en saygıdeğer generallerimizden birkaçını görevleri başında iken kaybettik" diyerek, önümüzdeki üç gün boyunca tüm seçim faaliyetlerine ara vereceğini ifade etti.