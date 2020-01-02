HABER
  4. Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu.

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.Tayvan'da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de olduğu üst düzey askeri personeli taşıyan Black Hawk tipi helikopterin düşmesi sonucu, aralarında Shen Yi-ming'in de olduğu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazadan beş kişinin de yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre 62 yaşındaki Genelkurmay Başkanı ile aralarında çok sayıda generalin olduğu askeri personeli taşıyan helikopter havalandıktan 15 dakika sonra radarlardan kayboldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yilan bölgesindeki askeri üslere rutin denetleme ziyaretinde bulunması planlanan genelkurmay başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşüş sebebini açığa çıkarmak için savunma bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Seçim döneminde yaşanan kaza

Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda generalin yaşamını yitirdiği helikopter kazası, Tayvan'da 11 Ocak'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili kampanyaların en yoğun olduğu dönemde yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "Bugün son derece üzgün olduğumuz bir gün, zira en saygıdeğer generallerimizden birkaçını görevleri başında iken kaybettik" diyerek, önümüzdeki üç gün boyunca tüm seçim faaliyetlerine ara vereceğini ifade etti.

Tsai Ing-wen ayrıca, Tayvan ordusunun baş komutanı sıfatı ile hükümetle birlikte olayın aydınlatılması için her türlü çabayı göstereceğini bildirdi. Devlet başkanlığı seçimlerinde Tsai Ing-wen'in rakibi olan Han Kuo-yu da yaşanan üzücü kaza nedeniyle seçim çalışmalarına iki gün ara verdiğini duyurdu.

Black Hawk'ların sicili kötü

Tayvan ordusunun envanterinde bulunan ve ülkenin hem en yakın müttefiki hem de en büyük silah tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ithal edilen Black Hawk tipi askeri helikopterler daha önce de birçok defa arızalanarak kazaya sebebiyet vermişti.

2018 yılında bir arama kurtarma ekibini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu altı kişi ölmüş, 2016 ve 2018 yıllarında yine Black Hawk tipi helikopterlerin düşmesi ile yaşanan kazalarda ise can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

AFP / ET,SB

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
ABD'yi çiğneyip geçebiliriz ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğizABD'yi çiğneyip geçebiliriz ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz
Şoke eden olay! El bombasının pimini çekip...Şoke eden olay! El bombasının pimini çekip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"ABD'yi çiğneyip geçebiliriz, ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz"

ABD'yi çiğneyip geçebiliriz ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz

Rusya'da şoke eden olay! Pimini çektiği el bombasını yola attı

Şoke eden olay! El bombasının pimini çekip...

Rusya’da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Korkunç patlama! O anlar kamerada

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Brezilya’da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü

Turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü

Lübnan'dan eski CEO'ya ilişkin açıklama: Kırmızı bülten notu aldık

Lübnan'dan firari eski CEO'ya ilişkin açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.