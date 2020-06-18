Tayvan Hong Kong'dan Kaçmak İsteyenlere Kucak Açtı

Tayvan, Çin kontrolundaki Hong Kong'dan kaçmayı düşünenler için bir büro açacağını açıkladı. Hong Kong'da aylardır süren hükümet karşıtı ve demokrasi yanlısı protesto gösterileri, Çin'in üzerinde hak iddia ettiği demokratik Tayvan'da sempati toplamıştı. Tayvan, Hong Kong'dan şimdiye kadar taşınanlara kucak açtı. Adaya Hong Kong'dan taşınacakların sayısının daha da artması bekleniyor. Hong Kong'dan kaçanlara kucak açan ilk ülke Tayvan Devlet Başkanı, geçen ay açıkladığı destekle, yeni ulusal güvenlik yasası da dahil Çin'in dozunu giderek arttırdığı anti demokratik uygulamalar nedeniyle Hong Kong'dan ayrılanlara yardım etme taahhüdünde bulunan ilk hükümet lideri oldu. Hong Kong'daki özgürlükleri kısıtladığı iddiasını reddeden Çin ise Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in teklifini kınadı. Tayvan'da Çin'le ilgili politikalardan sorumlu Ana Kara İşleri Konseyi, Hong Kong'dan ayrılmak isteyenlere yardım amacıyla oluşturulacak yeni dairenin 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlere başlayacağını açıkladı. 1 Temmuz aynı zamanda Hong Kong'un 1997'de ''tek ülke, iki sistem'' vaadiyle İngiltere'nin idaresinden Çin'e geçişinin de yıldönümü.

Hong Kong'dan gelenlere "İnsani yardım" sunacak Ana Kara İşleri Konseyi, açılacak büronun Tayvan'ın ulusal güvenliğini koruma ön şartıyla Hong Kong vatandaşlarına ''insani yardım'' sunacağını; göçmenlik, çalışma ve öğrenci vizesi gibi mevcut hizmetleri güçlendireceğini, Tayvan'ın Hong Kong'daki demokrasi, özgürlük ve insan haklarına verdiği desteği pekiştireceğini bildirdi. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle Tayvan'a girişin hala büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle adaya çok sayıda Hong Konglunun bir anda akın etmesi söz konusu değil. Geçen yıl protestoların patlak vermesi üzerine yaklaşık 200 Hong Konglu, Tayvan'a kaçmıştı. Tayvan İnsan Hakları Birliği'ne göre siyasi nedenlerle risk altında bulunan Hong Kongluları koruyan yasa uyarınca bu kişilerin yüzde 10'una vize verildi. Tayvanlı hükümet yetkilileriyse mültecilerin idaresi ya da sığınma başvurusunda bulunanların taramadan geçirilmesi konusunda çok az deneyime sahip olan ülkenin çok sayıda Hong Konglu göçmenle başa çıkmak için yeterince hazırlıklı olmadığından kaygılanıyor.

Çin, Hong Kong ulusal güvenlik yasa taslağını kabul etti Öte yandan Çin, Hong Kong'la ilgili ulusal güvenlik yasasının taslağını kabul etti. Tasarı, yarı özerk Hong Kong'un hukuki ve siyasi kurumlarına olan inancı sarsacağı gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyordu. Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Daimi Komitesi, iktidarın el değiştirmesi, devlet gücünün yıkılması, yerel terör faaliyetleri ve ulusal güvenliği tehlikeye atacak yabancı ya da dış güçlerle işbirliği olmak üzere dört kategoriyi kapsayan yasa taslağını ele aldı. Çin Ulusal Halk Kongresi, yoğun yerel muhalefet nedeniyle Hong Kong Yasama Konseyi'nin yasayı geçirememesi üzerine yasanın ulusal seviyede yürürlüğe girmesi için harekeye geçti. Muhaliflere göre ulusal güvenlik yasası, ifade özgürlüğünü ve siyasi muhalefeti büyük ölçüde kısıtlayabilir. Ulusal güvenlik yasası neler içeriyor? Hong Kong'da geçen yıl patlak veren geniş çaplı ve yer yer şiddet içerikli hükümet karşıtı protestoları Hong Kong'u Çin'in geri kalanından ayırmak için tehlikeli bir kampanya olarak gören Çin hükümeti, ulusal güvenlik yasasını geçirmek için hamle yapmıştı.

Amerika, kabul edilmesi halinde, yasanın, 1997'de İngiltere'den Çin'e geçen Hong Kong'a tanınan bazı ayrıcalıkların ortadan kaldırılacağı anlamına geleceği görüşünde. İngiltere ise 3 milyon Hong Kongluya pasaport vereceğini ve İngiliz vatandaşlığı yolunu açacağını bildirmişti. Çin, bu hamleleri kendi egemenliğine müdahale olarak tanımlayarak kınamıştı. G7 ülkelerinden Pekin'e taahhütleri ihlal etmeme çağrısı Öte yandan G7 ülkeleri, Çarşamba günü Çin'e, planlarını gözden geçirme çağrısında bulundu ve Hong Kong'a ulusal güvenlik yasasını dayatmanın, Pekin hükümetinin hem uluslararası arenada verdiği taahhütleri hem de Hong Kong anayasasını ihlal etmesi anlamına geleceğini belirtti. G7 açıklamasında, ulusal güvenlik yasasının ''Hong Kong'un gelişmesini ve uzun yıllar içinde bir başarıya dönüşmesini sağlayan sistemi tehlikeye atacağına'' dikkat çekildi ve ''şeffaf tartışmaların, taraflarla yapılacak danışmaların ve Hong Kong'un koruma altındaki hak ve özgürlüklerine saygı duymanın hayati önem taşıdığı'' kaydedildi.