Tayvan lideri Hong Kong hükümetine şiddeti sona erdirmesi çağrısı yaptı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Hong Kong hükümetine "baskı ve şiddet eylemleri"ne son vermesi çağrısında bulundu.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansında (CNA) yer alan habere göre, Tsai sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin baskı içeren eylemlerinin özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiği yorumunda bulundu.

Çok geç olmadan Hong Kong hükümetinin kendi halkına yönelik şiddet ve baskıya son vermesi gerektiğini ifade eden Tsai, özgürlük ve demokrasiye inanan uluslararası toplumun, Hong Kong'daki kontrol edilemeyen duruma karşı tepkisini koyması gerektiğini belirtti.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralanmış, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci olmuştu.

Hong Kong polisi, gösterilerin 9. ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.