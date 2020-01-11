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  4. Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor

Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Yüzde 92,48'u açılan sandık sonuçlarına göre, mevcut lider Tsai Ing-wen, oyların yüzde 57,46’sını aldı - Tsai'nin mevcut sandık sonucuna göre meclisteki çoğunluğu koruması bekleniyor

PEKİN (AA) - Tayvan’ın mevcut lideri ve Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı Tsai Ing-wen, liderlik ve milletvekili seçimlerinde yüzde 92,48’i açılan sandık sonuçlarına göre oylardan yüzde 57,46’sını alarak yarışı önde götürüyor.

Tayvan Merkezi Haber Ajansı’nın (CNA) Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine dayandırdığı haberine göre, 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem "Başkanlık" ve 10. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıkların yüzde 92,48’i açıldı.

Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı Tsai, kesinleşmemiş seçim sonucuna göre oyların yüzde 57,38’ini alırken, Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38,41'ini aldı. Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu oyların yüzde 4,21’de kaldı.

Tayvan Adası'nda 19 milyon 31 milyon seçmenin 6'sı büyük şehir olmak üzere 22 kentte kurulan 17 bin 226 sandıkta oy kullandığı seçimlerde Tsai, büyük şehirler ve diğer kentlerin çoğunda oyların yüzde 50’den fazlasını aldı.

Bu bağlamda mevcut lider Tsai’nin 2016 seçimlerine göre oy oranını yüzde 1-2 artırdığı görünüyor.

Tayvan’daki 113 koltuklu yasama meclisinde 73 koltuğun dağılımı partilerin seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına, 34 koltuk ise partilerin toplamda aldığı oy oranına göre yapılacak. Kalan 6 koltuk ise Tayvan’da yerel halkların temsili için ayrılmış bulunuyor. Açılan sandıkların sonuçlarına göre Tsai’ın meclisteki vekil sayısında çoğunluğu koruduğu görünüyor.

Tayvan’da seçmenlerin yüzde 70’i Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung gibi 6 büyük şehirde bulunurken, bu yılki seçimde 1 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullandı.

DPP Başkanı Tsai, 2016’daki seçimde oyların yüzde 56,12'sini alarak liderliği kazanmıştı. Tsai’ın en yakın rakibi Çin Milliyetçi Partisi KMT adayı Eric Chu ise oyların yüzde 31,04’ünü almıştı.

En fazla 4'er yıldan iki dönem liderlik yapılabilen adada "iki-yaka" veya "iki-boğaz" ilişkileri olarak tarif edilen Çin-Tayvan ilişkilerinin geleceği seçimin sonucuna göre şekillenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Han Kuo-yu liderlik ve milletvekili seçimleri Tayvan Tsai Ing-wen

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