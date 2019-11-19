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Tayvan liderinden Çin'in seçimlere müdahale ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: - "(Çin'in Tayvan Boğazı'na filo göndermesi) Bu, Çin'in Tayvan seçimlerine müdahil olma girişimlerinin açık ve net bir göstergesidir"

TAIPEI (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in Tayvan Boğazı'na filo göndererek, "Ocak 2020'de yapılacak genel seçimlere müdahale ettiği" iddiasında bulundu.

Tsai, Çin'in pazar günü boğaza uçak gemilerinden oluşan filo göndermesi üzerine yaptığı basın toplantısında, Pekin yönetiminin, adanın demokrasisine zarar vermek istediğini belirtti.

Çin'in filo göndermesini, "Tayvan seçmenini korkutma teşebbüsü" olarak değerlendiren Tsai, "Bu girişimi kınıyoruz. Tayvan, egemen ve bağımsız bir ülke. Halkımız kendi başkanını seçme hakkına sahip." diye konuştu.

Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya da Tsai, "Egemenliğimiz, devletimiz, demokratik ve özgür bir sistemimiz var. Kendimizi savunuyoruz. Diplomatik ilişkilerimiz var." karşılığını verdi.

Bu arada, South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in filo göndermesine ilişkin Tsai, "Bu, Çin'in Tayvan seçimlerine müdahil olma girişimlerinin açık ve net bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Benzer girişimlerin önceki seçimlerde de yaşandığını hatırlatan Tsai, Çin'in seçmeni etkilemeye yönelik hiçbir fırsatı kaçırmadığını ve şansını her gün denediğini ifade etti.

Tsai, Çin'i işaret ederek, "Büyük bir ülke olarak, uluslararası, bölgesel barış ve istikrarı sağlama sorumluluğunun olması gerekiyor." değerlendirmesinde de bulundu.

- Çin'in Tayvan tutumu

Çin'in Tsai'ye karşı Ulusal Parti'nin adayı Çin yanlısı Han Kuo-yu'yu desteklediği belirtiliyor.

Tsai, 2016'da göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı bir duruş sergiliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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çin Han Kuo-yu Tayvan Tsai Ing-wen

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