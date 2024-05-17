Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı

Tayvan Parlamentosu'nda gerilim zirvede! Yönetimin değişmesine günler kala başlayan reform tartışmalarında hükümet ve muhalefet vekilleri birbirine girdi.

MECLİS'TE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Ocak ayında yapılan seçimlerle başkan seçilen yeni lider Lai Ching-te'nin parlamentoda çoğunluğu elde edemeden yönetime gelmesi, atılan reform adımlarıyla birlikte tansiyonu iyiden iyiye artırdı. Lai Ching-te'nin göreve başlamasına sayılı günler kala mecliste yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıkması üzerine ortalık karıştı. Buna göre, reform tartışmaları şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Parlamentoda oylama yapıldığı sırada gerilim saniye saniye arttı. Oylar kullanılmaya başlanmadan önce bile parlamento dışında bazı milletvekillerinin, birbirlerine bağırdı ve itiştiği de gelen bilgiler arasında.

Kontrolün tamamen kaybedildiği salonda milletvekilleri meclis başkanının koltuğunun etrafında yumruk yumruğa birbirine girdi. Bazıları ise masaların üzerinden atlayarak meslektaşlarını yere düşürdü. Zaman zaman yatışan olaylar gün boyu devam ederken şoke eden kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

OYLARI ALIP KAÇTI!

Şoke eden kavganın ardından iktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) üyesi Guo Guowen, yeni reformları içeren yasa paketinin geçmesini engellemek için oylamaya ilişkin kullanılan oyları alıp kaçtı.

Lai Ching-te'nin parlamentoda elde edemediği çoğunluk, hükümeti daha fazla denetleme yetkisi talep ediyor. Bu süreçte hükümeti denetleme yetkilerinin artırılması için bastıran muhalefet, yalan beyanda bulunduğu düşünülen yetkililerin cezalandırılması gibi taleplerde bulundu. Bu istekler tansiyonu en çok artıran unsurların başında yer alıyor.







