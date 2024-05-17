HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı

Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.05.2024 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan Parlamentosu'nda hükümet ve muhalefet vekilleri birbirine girdi. Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasına günler kala mecliste yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı. Görev değişimi öncesinde reform tartışmaları şiddetli bir kavgaya dönüştü. Meclis'te yumruklar havada uçuştu, yasa tasarısını alan vekil meclisten kaçarak uzaklaştı.

Tayvan Meclisi'nde ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu, milletvekili oyları alıp kaçtı

Tayvan Parlamentosu'nda gerilim zirvede! Yönetimin değişmesine günler kala başlayan reform tartışmalarında hükümet ve muhalefet vekilleri birbirine girdi.

MECLİS'TE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Ocak ayında yapılan seçimlerle başkan seçilen yeni lider Lai Ching-te'nin parlamentoda çoğunluğu elde edemeden yönetime gelmesi, atılan reform adımlarıyla birlikte tansiyonu iyiden iyiye artırdı. Lai Ching-te'nin göreve başlamasına sayılı günler kala mecliste yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıkması üzerine ortalık karıştı. Buna göre, reform tartışmaları şiddetli bir kavgaya dönüştü.

DGDFG

Parlamentoda oylama yapıldığı sırada gerilim saniye saniye arttı. Oylar kullanılmaya başlanmadan önce bile parlamento dışında bazı milletvekillerinin, birbirlerine bağırdı ve itiştiği de gelen bilgiler arasında.

Kontrolün tamamen kaybedildiği salonda milletvekilleri meclis başkanının koltuğunun etrafında yumruk yumruğa birbirine girdi. Bazıları ise masaların üzerinden atlayarak meslektaşlarını yere düşürdü. Zaman zaman yatışan olaylar gün boyu devam ederken şoke eden kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

OYLARI ALIP KAÇTI!

Şoke eden kavganın ardından iktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) üyesi Guo Guowen, yeni reformları içeren yasa paketinin geçmesini engellemek için oylamaya ilişkin kullanılan oyları alıp kaçtı.

GFFGDFG

Lai Ching-te'nin parlamentoda elde edemediği çoğunluk, hükümeti daha fazla denetleme yetkisi talep ediyor. Bu süreçte hükümeti denetleme yetkilerinin artırılması için bastıran muhalefet, yalan beyanda bulunduğu düşünülen yetkililerin cezalandırılması gibi taleplerde bulundu. Bu istekler tansiyonu en çok artıran unsurların başında yer alıyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktıHemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı
Kayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunduKayıp olarak aranıyordu! Uçuruma yuvarlanan araçta bulundu
'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Firari, bakın nerede çıktı'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu asmış! Firari, bakın nerede çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tayvan meclis oy verme
En Çok Okunan Haberler
Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.