Tayvan Milli Günü resepsiyonu

Tayvan Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Ankara'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celaleddin Güvenç, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından kutlama pastasının kesildiği program, ikramın ardından sona erdi.

