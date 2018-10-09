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Tayvan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:50 | Son Güncelleme

Tayvan Milli Günü resepsiyonu

Tayvan Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Ankara'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celaleddin Güvenç, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından kutlama pastasının kesildiği program, ikramın ardından sona erdi.

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Ankara'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Ta Resepsiyon Tayvan

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