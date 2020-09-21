HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tayvan ordusu: “Çin tehdidine karşı savunma hakkına sahibiz”

Tayvan ordusu: “Çin tehdidine karşı savunma hakkına sahibiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Tayvan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Çin’i uyararak “Çin’in taciz ve tehditlerine yönelik savunma ve karşı atak hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.Çin’in Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu ifade etmesi ve gerektiğinde “güç” kullanabileceğini açıklamasının ardından Çin ve Tayvan arasında tansiyon yükseldi.

Tayvan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Çin’i uyararak “Çin’in taciz ve tehditlerine yönelik savunma ve karşı atak hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.
Çin’in Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu ifade etmesi ve gerektiğinde “güç” kullanabileceğini açıklamasının ardından Çin ve Tayvan arasında tansiyon yükseldi. Çin jetlerinin Tayvan boğazlarında uçuş gerçekleştirmesine Tayvan’dan sert yanıt geldi. Tayvan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Çin’e ait jetlerin geçtiğimiz hafta Tayvan’ın hassas boğazlarında uçuş yapmasının ardından Çin’i uyardı. Tayvan Savunma Bakanı Feng Shih-kuan Çin’in bu yıl artan taciz ve tehditlerine karşı ülkesinin uygulayacağı prosedürleri net bir şekilde açıklayarak “karşı saldırı ve savunma hakkına sahibiz” dedi. Tayvan olarak gerginliğe sebep olmak istemediklerini vurgulayan Feng Shih-kuan, “Ancak düşmanlarımızdan korkmuyoruz” ifadesini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Wenbin, “Tayvan, Çin’in ayrılamaz bir parçasıdır” ifadelerini kullanmıştı.
Çin milli gazetesi bugün yayınladığı açıklamada, ABD’nin Çin’i bastırmak için Tayvan’ı kullandığını ancak Çin’in kendine ait toprakları savunmak için azmini kimse tarafından hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Pekin geçtiğimiz hafta askeri tatbikatlar gerçekleştirerek, ABD’li yetkililerin Tayvan ziyaretine karşı sinirini göstermişti.
Çin hava kuvvetlerine ait jetler geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü, Tayvan boğazını geçerek hava savunma sistemlerine takılmış ve Tayvan’a ait jetler tarafından durdurulmuştu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen açıklamasında, Çin’i ülkesi için “tehdit” olarak adlandırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladıSokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Son seçim anketini MetroPOLL Araştırma duyurdu! İşte partilerin oy oranları
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?
Duygu Çelikten olayı nedir?
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu
Futbolcu oğlunu öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen ilk kez konuştu
Gözler Oruç Reis'in üstünde! Kaptanı ilk kez konuştu
Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi
Akılalmaz görüntü! Caddeyi savaş alana çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.