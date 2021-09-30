HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi

Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi

30.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da muhalefet milletvekilleri, istifasını talep ettikleri Başbakan Su Tseng-chang'in parlamentodaki konuşmasını keserek kürsüye çıktı. Tansiyonun giderek arttığı oturumda iktidar partisi ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Tayvan parlamentosu, muhalefetteki Milliyetçi Parti milletvekillerinin iktidardaki Demokratik İlerleyiş Partisi milletvekilleriyle kavgasına sahne oldu. Başbakan Su Tseng-chang, hükümetin ulusal güvenlik ve ekonomiye odaklanan performansı ile ilgili yıllık konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Bu sırada muhalefet milletvekilleri kürsüye gelerek konuşmayı yarıda kesti. Hükümetin salgınla mücadele yöntemini eleştiren muhalefet milletvekilleri, Başbakan Su Tseng-chang'ın istifasını talep etti.

Tansiyonun yükseldiği parlamentoda iktidar ile muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Arbede sırasında konuşmasını sürdüren Başbakan Su Tseng-chang, muhalefet milletvekilleri tarafından engellenmek istendi. Bu sırada bazıları da kürsüye su fırlattı. Başbakan Su Tseng-chan bir süre sonra parlamentoyu terk ederken ilginç anlar yaşandı. Muhalefet milletvekili Chen Yu-Jen taktığı eldivenlerle kürsüye tırmanmaya çalıştı ancak iktidar partisi milletvekilleri tarafından yere indirildi.

PİLOTLARA UYGULANAN KARANTİNA SÜRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

23 milyondan fazla nüfuslu Tayvan'da koronavirüs salgınında toplam 16 bin 223 vaka tespit edilirken, 842 kişi hayatını kaybetti. Ülkede büyük bir kesim, vakalardaki artışın denizaşırı ülkelerden dönen ve yalnızca 3 gün karantinaya tabi tutulan pilotlardan kaynaklandığını savunarak hükümete tepki gösteriyor. Pilotlar için karantina süresinin 3 güne indirilmesi “büyük bir ihlal” olarak nitelendiriliyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
Korku dolu anlar! 17 mürettebatın bulunduğu gemi bu hale geldiKorku dolu anlar! 17 mürettebatın bulunduğu gemi bu hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Buna değerdi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Buna değerdi

Sağlık Bakanlığından 'yan etki' açıklaması!

Sağlık Bakanlığından 'yan etki' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.