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Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

Financial Times'ın haberine göre, Tayvan Salgın Kontrol Merkezi, salgında vaka sayısının artması nedeniyle iş seyahatine çıkanlar ve insani nedenlerle gelmek isteyenler dışında Çin vatandaşlarının adaya girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İş seyahati amacıyla Tayvan'a geleceklere de adaya girişten sonraki iki hafta boyunca sağlık kontrolü koşuluyla izin verileceği belirtildi.

Tayvan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin adaya gelişlerini iki hafta ertelemeleri, Hubey'de yaşayanların ise bir sonraki emre kadar Tayvan'a geri dönmemeleri istendi.

Bu arada Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Vuhan kentinden ülkeye geri dönmek isteyen tüm Japon vatandaşlarına yardım edileceğini duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vuhan'daki Japon vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçağının veya diğer yöntemlerin devreye sokulacağını söyledi.

Japon hükümetine göre, Vuhan'da 710 Japon vatandaşı bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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Japonya koronavirüs Tayvan

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