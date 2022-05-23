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"Tayvan'a Saldırı Olursa Askeri Karşılık Verebiliriz"

23.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi temaslarda bulunmak üzere Asya seyahatinde olan ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan konusunda önemli mesajlar verdi. Biden, Çin’in Tayvan’a saldırması durumunda ABD’nin askeri olarak müdahil olabileceğini söyledi.

"Tayvan'a Saldırı Olursa Askeri Karşılık Verebiliriz"

Japonya’da Başbakan Fumio Kishida’yla bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. ABD Başkanı bir soru üzerine ülkesinin Tayvan konusundaki politikasının belli olduğunu ve bunda bir değişim olmadığını dile getirdi.

Biden, bir gazetecinin “Eğer Çin Tayvan’a saldırırsa ABD Tayvan’ı askeri olarak savunur mu?” şeklindeki sorusuna “Evet. Bu bizim vermiş olduğumuz taahhüt” yanıtını verdi. ABD Başkanı “Tek Çin politikasına katılıyoruz bu konuda gerekli anlaşmaları da imzaladık ama bir bölgenin zorla, güç kullanarak alınabileceği fikri uygun bir fikir değil” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, beklentisinin Çin’in bu şekilde bir güç kullanımına gitmemesi olduğunu da dile getirdi.

JAPONYA’YLA GÜÇLÜ İTTİFAK

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Japonya’yla güçlü bir ittifak içerisinde olduğunu belirtirken işbirliklerinin de her alanda arttığına dikkat çekti. Son dönemde özellikle uzay çalışmaları konusundaki işbirliğinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Biden, ekonomi alanında da ABD ve Japonya’nın bölgedeki 11 ülkeyle birlikte Hint-Pasifik Ekonomik Çerçeve’sini (IPEF) başlatacağını bu sayede ekonomik rekabet konusunda bölge ülkeleriyle işbirliğiyle zorlukların üstesinde gelmeyi hedeflediklerini ifade etti. ABD Başkanı bu organizasyonun Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya ortak bir yanıt vermek konusunda da önem arz ettiğini söyledi.

ABD Başkanı askeri olarak da ABD ve Japonya’nın işbirliklerinin artarak devam edeceğini bu ittifakın bölgede iyilik adına bir güç birliği olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Kishida da bölgesel ve küresel tehditlere karşı ülkesinin savunma harcamalarını arttıracaklarını da dile getirdi.

JAPONYA’NIN BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELİĞİNE DESTEK

Toplantıda soruları yanıtlayan Japonya Başbakanı Kishida, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliğine ABD’nin destek vereceğini söyledi. ABD Başkanı Biden’ın bu konuda kendilerine destek verdiğini ifade eden Japonya Başbakanı, BM Güvenlik Konseyi yapısının değişikliği halinde Japonya’nın daimi üye olmak istediğini de tekrar dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan Joe Biden
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