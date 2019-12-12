Tayvan'da 10 kişi "vize dolandırıcılığından" gözaltına alındı

TAIPEI (AA) - Tayvan'da, aralarında Çinli yetkililerin de olduğu binlerce Çinliyi Tayvan'a getirmek için vize dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Taipei Savcılık Ofisi sözcüsü Çın Yu-ping, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, 2017'nin başlarından bu yılın haziran ayına kadar en az 5 bin kişiye Çin'den Tayvan'ı ziyaret etmelerine izin veren sahte bilgilerin yazılı olduğu mektuplar gönderdiğinin ileri sürüldüğünü belirtti.

Aralarında muhalefet partisinin eski bir üyesinin de bulunduğu 10 kişinin, evrakta sahtecilik suçlamasıyla soruşturulduğunu kaydeden Çın, Tayvanlı paravan şirketler ve dernekler tarafından gönderilen mektupların, Çin vatandaşlarının turist olarak adayı ziyaret etmek için başvurduklarında istenen daha sıkı güvenlik incelemesiyle karşı karşıya kalmadan "mesleki değişim" kapsamında adaya girişlerine imkan tanıdığını ifade etti.

Çın, savcılığın, soruşturma sırasında bu şekilde Tayvan'a gelen bazı kişilerin, Çin hükümeti veya Çin Komünist Partisi için çalışmış olduğunu göz önünde bulunduracağını söyledi.