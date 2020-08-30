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Tayvan’da 3 yaşındaki çocuk uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Tayvan’daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi.Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde bugün gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi.

Tayvan’daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi.
Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde bugün gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından açılan uçurtma şiddetli rüzgar sonucu aniden havaya yükselince küçük çocuğun boynuna dolandı. Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ve şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu aktardı.

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