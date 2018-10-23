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Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 08:52 | Son Güncelleme

Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezi'nin tespitine göre, Hualien’de kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin derinliği 31,3 kilometre olarak ölçüldü.

Yeni Taipei, Yilan, Taichung bölgelerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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deprem Tayvan

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