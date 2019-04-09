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Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı

Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden küçük bal arıları çıkarıldı.

StraitTimes'ın haberine göre, Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü.

Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti.

Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği, ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arı göz Tayvan

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