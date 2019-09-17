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Tayvan'da Foxconn Grubunun kurucusu Gou liderlik yarışından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Tayvan'da Foxconn Grubunun kurucusu Gou liderlik yarışından çekildi

TAIPEI (AA) - Tayvan'da Foxconn Grubunun kurucusu iş adamı Terry Gou, 2020'de yapılacak liderlik seçimine katılmayacağını duyurdu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri için büyük ölçekli üretim yapan, merkezi Çin'de bulunan Hon Hai/Foxconn Grubunun eski Üst Yöneticisi Gou, liderlik yarışı için kayıt süresinin sona ermesinden bir gün önce yaptığı açıklamada, bağımsız aday olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Foxconn Grubu'nun başkanlığından haziranda, mensubu olduğu Milliyetçi Parti'den de geçen hafta istifa eden Gou, liderlik seçiminde yarışmaktan vazgeçmesine "menfur seçim atmosferini" gerekçe gösterdi.

Gou, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şahsi ve hizipçi çıkarların toplumu böldüğü suçlamasında bulunarak, "(Seçime) Katılmaya istekli değilim ve destekçilerime zorbalık edildiğini görmeye katlanamıyorum." ifadesini kullandı.

Gou'nun yarışa girme ihtimalinin, Milliyetçi Parti üyelerinin bir adayın arkasında birleşmelerini engelleyebileceğinden endişe ediliyordu.

Foxconn Grubu, dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.

Tayvan'da Milliyetçi Parti (Kuomintang), haziran ayında, adada 2020'de yapılacak liderlik seçimleri için aday adaylarını belirlemişti. Aday adayları arasında iş adamı Gou'nun yer alması dikkati çekmişti.

Gou, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada liderlik yarışında Kuomintang'ın adayı olmak için ön seçime katılmak istediğini, ön seçimi kazanamaması halinde seçilen adayı destekleyeceğini belirtmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

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Tayvan Terry Gou

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