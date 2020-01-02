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  4. Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming helikopter kazasında yaşamını yitirdi

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming helikopter kazasında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi de öldü

TAİPEİ (AA) - Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, kazada aralarında Genelkurmay Başkanı Shen ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi'nin bulunduğu 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, UH-60M Black Hawk tipi helikopterin, Yeni Taipei'ye bağlı Wulai ilçesinin dağlık bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından helikopterdeki 13 kişiden 5'nin sağ kurtarıldığı kaydedilen haberde, helikopterin dağlık alana düşmeden önce yerel saatle 08.07 sularında radardan kaybolduğu ifade edildi.

Black Hawk tipi helikopterin Çin yeni yılı öncesinde teftiş için Taipei'den kuzeydeki Yilan'a gitmekte olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming Tayvan

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