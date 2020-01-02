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  4. Tayvan’da helikopter faciası

Tayvan’da helikopter faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Tayvan’da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming hayatını kaybetti.Tayvan’da askeri yetkilileri taşıyan helikopter, Taipei yakınlarında dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Tayvan’da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming hayatını kaybetti.
Tayvan’da askeri yetkilileri taşıyan helikopter, Taipei yakınlarında dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapılarak, kazada Tayan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming ve bazı askeri yetkililerin hayatını kaybettiği duyuruldu. 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade yetkililer, kazanın başka bir bölgedeki askerleri ziyaret için gerçekleştirilen rutin görev sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Savunma Bakanlığı 10 kişinin kurtarıldığını açıklarken, hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı ve diğer kişilerin bulundukları bölgeleri tespit etmek amacıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanı Hsiung Hou-chi düzenlediği basın toplantısında kazanın nedenini araştırdıklarını dile getirerek, “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın hava koşullarından mı teknik sorunlardan mı kaynaklandığını araştırıyoruz” dedi.

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