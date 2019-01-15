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Tayvan'da Huawei'ye "güvenlik" engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Tayvan'daki Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Huawei kullanan çalışanlarının "güvenlik" nedeniyle enstitünün ağ bağlantısına katılmasına yasak getirdi

PEKİN (AA) - Tayvan’da bir yüksek teknoloji araştırma enstitüsü “güvenlik” nedeniyle Huawei markalı ürün kullanan çalışanlarının enstitünün ağ bağlantısına katılımını yasakladı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan hükümeti tarafından desteklenen Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI), Çinli teknoloji devi Huawei'in akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer ekipmanlarını kullanan çalışanlarının "güvenlik" nedeniyle ITRI'nin ağ bağlantısına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yasağın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı bilgisini paylaşan ITRI, bununla birlikte enstitünün internet sayfasının kamuya açık kısmının Huawei kullanan müşterilerinin erişimine açık olacağını kaydetti.

Öte yandan Tayvan'daki Huawei teknolojilerini satan Xunwei Technologies de Çinli teknoloji firmasının bütün ürünlerinin Tayvan Ulusal İletişim Komisyonunun düzenleme ve gereksinimlerini karşıladığını savundu.

Huawei, Tayvan'daki akıllı telefon pazar payının yüzde 6,6'sını oluşturuyor.

Dünyada akıllı telefon ve 5G teknolojisinde önemli pazar payına sahip Huawei, "güvenlik endişeleri" nedeniyle başka ülkelerden de tepki görmüştü.

Avustralya tarafından geçen yıl ülkenin 5G pazarına girişi yasaklanan Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, 1 Aralık'ta Kanada'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mıng vakasını, Polonya'da bir Huawei yetkilisinin casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması takip etmişti.

Çin ve Kanada ilişkilerinde gerginliğe neden olan Mıng vakasının ardından Pekin yönetimi de Kanada vatandaşı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u ulusal güvenlik nedeniyle gözaltına almıştı.

Kurucusu eski harp subayı Rın Cıngfey olan Huawei, 5G şebekeleri, yarı iletken teknolojileri, yapay zeka, akıllı telefonlar alanında Çin'in bayrak taşıyıcı teknoloji firması konumunda bulunuyor.

Şirket, son yıllarda ciddi miktarlarda yaptığı Ar-Ge yatırımları ve dünya pazarındaki genişlemesiyle dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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