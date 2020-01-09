Tayvan'da liderlik seçiminde anketler Tsai'yi önde gösteriyor

TAIPEI (AA) - Çin ile ihtilaflı Tayvan'da, hafta sonu yapılacak liderlik seçimi öncesinde anketler, bağımsızlık eğilimli lider Tsai Ing-wen'in önde olduğunu gösteriyor.

Tayvan'da farklı kuruluşlarca yapılan seçim anketleri, Kasım 2018'deki yerel seçimlerde kan kaybeden iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin lideri Tsai'nin, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestoların başlaması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "tek ülke, iki sistem" açıklaması ve ABD'nin güvenilir faktör olarak görülmesinin ardından Ada'da ikinci kez lider olabileceğini ortaya koyuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin geçen yıl yaptığı "tek ülke, iki sistem" formülünü ifade etmesine karşılık Tsai'inin "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." demesinin üzerinden bir ay geçmeden halk desteği yüzde 10 arttı.

Tamkang Üniversitesinde Profesör Wong Ming-hsien, ABD'nin Ada'ya yönelik desteğinin seçmenleri Çin'in karşısında durmak için cesaretlendirdiği düşünüldüğüne atıfta bulunarak böylece "İnsanlar, ABD'nin Tayvan'ın güvenebileceği bir faktör olduğuna inanıyor ve Tayvan buna güvenirse Çin'den baskı görmeye devam edebilir." dedi.