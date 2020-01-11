Tayvan'da liderlik ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

PEKİN (AA) - Tayvan'da liderlik ve milletvekillerinin belirlenmesi için düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Tayvan'da 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem "Başkanlık" ve 10. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı Tsai Ing-wen, Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu ve Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu, liderlik ve milletvekillerinin yeniden belirleneceği genel seçimlerde yarışıyor.

Tayvan’da 19 milyon 31 milyon seçmen 6'sı büyük şehir olmak üzere 22 kentte kurulan 17 bin 226 sandıkta oy kullandı. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 16.00’da sona ererken seçmenler sandıkta liderlik, meclis ve parti olmak üzere üç seçim için oy kullandı.

Tayvan Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçmenlerin yüzde 70’i Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung gibi 6 büyük şehirde bulunurken 113 koltuklu mecliste 73 koltuğun dağılımı partilerin seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına, 34 koltuk ise partilerin toplamda aldığı oy oranına göre yapılacak. Kalan 6 koltuk ise Tayvan’da yerel halkların temsili için ayrılmış bulunuyor.