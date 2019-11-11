Tayvan'da muhalefet adayı liderlik yarışındaki ortağını belirledi

Ma Ying-jeou liderliğinde, Şubat 2016 ve Mayıs 2016 arasında kısa süre başbakanlık görevini yürüten Çang, daha önce de Ma hükümetlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.

Han ve Çang, 11 Ocak 2020'de iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) lideri Tsai Ing-wen ve yardımcısı Çen Çien-jen'e karşı yarışacak.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) lideri Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini belirtiyor.

