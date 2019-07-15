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Tayvan'da muhalefetten Çin yanlısı lider adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ulusal Partinin adayı Han Kuo-yu, ocak ayında yapılacak seçimde Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e karşı yarışacak

TAIPEI (AA) - Tayvan'da ana muhalefetteki Ulusal Partinin, Çin yanlısı Han Kuo-yu'yu liderlik seçimi için aday olarak belirlediği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Han'ın parti içerisinde yapılan kamuoyu yoklamalarında yüzde 45'e yakın destek alarak diğer 4 adayı elediği ve ocak ayında düzenlenecek seçimde Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e karşı yarışacağı belirtildi.

Çin ile barış yapma vaadinde bulunan Kaohsiung kenti Belediye Başkanı Han, 4 Çin kentiyle 167 milyon dolar değerinde Tayvan tarım ürünü satma anlaşması yapmıştı.

Tayvan'ın şu anki lideri Tsai Ing-wen ise Pekin yönetiminin "tek Çin" şartı nedeniyle Çin ile herhangi bir müzakere ve anlaşma yapmaya yanaşmıyor.

Tsai, 2016'da göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı duruş sergiliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Han Kuo-yu Lider Tayvan Tsai Ing-wen

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