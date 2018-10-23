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Tayvan'da raydan çıkan yolcu treni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

Mahkeme kazaya aşırı hızın neden olduğuna hükmetti

TAIPEI (AA) - Tayvan'da pazar günü meydana gelen, 18 kişinin öldüğü, 187 kişinin yaralandığı tren kazasına aşırı hızın neden olduğu belirtildi.

Yilan Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, trenin raydan çıkmasının nedeninin, makinistin bölge demiryolu için belirlenen hız sınırının neredeyse iki katına çıkması olduğu ifade edildi.

Makinistin trenin raydan çıktığı yere yaklaşırken hız kurallarını fark etmediği belirtilerek, kaza sırasında trenin saatte 75 kilometre olması gereken hızının 140 kilometre olduğu ve bu hızla viraja girdiği bildirildi.

Açıklamada, otomatik tren koruma sisteminin devre dışı kaldığı vurgulanarak, "Makinist, trenin hızını kontrol etmekte daha dikkatli olmalı ve frenleri kullanmalıydı." ifadesine yer verildi.

Ölüme yol açan ihmal şüphesiyle yargılanan makinistin 500 bin Tayvan doları (yaklaşık 16 bin 150 ABD doları) kefaletle serbest bırakıldığı ve Tayvan dışına çıkmasına izin verilmediği kaydedildi.

Trendeki olası mekanik sorunların da incelendiği belirtildi.

Tayvan Demiryolu İdaresince işletilen Puyuma Ekspress'e ait 8 vagonlu tren, pazar günü Yeni Taipei kentinden Taitung kentine giderken bölgenin kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde raydan çıkmış, kazada 18 kişi ölmüş, 187 kişi yaralanmıştı.

Trenin 5 vagonunun ters döndüğü kaza sırasında araçta 366 yolcu bulunduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı hız Tayvan tren kazası

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