Tayvan'da seçim ofisine bomba koyan kişi yakalandı

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da liderlik seçimleri genelde barışçı ortamda geçiyor. 2004 yılında Demokratik İlerici Parti adayı Chen Shui-bian liderlik seçimlerinde az farkla yeniden seçildiği kampanya sırasında silahlı suikast girişimine hedef olmuştu. O sırada muhalefette olan Komintag, olayın görevdeki liderin oylarını artırmak üzere sahnelenmiş bir girişim olduğunu savunmuştu.

Terörle mücadele timleri eve yaptıkları baskında şüpheliyi dört yerinden vurarak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarından izi sürülen Vu soyadlı şüphelinin uyarılara rağmen teslim olmayı reddetmesi ve polise silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Tayvan'da kurucu parti hüviyetindeki Komintag, son yıllarda ihtilaflı oldukları Çin ile daha yakın ilişkiler kurmayı savunurken, iktidardaki DPP, Çin karşıtı ve bağımsızlık yanlısı politika izliyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşmiş ve 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. Ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

