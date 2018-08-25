Tayvan'da sel 6 can aldı

Tayvan'da aşırı yağışların neden olduğu selde 6 kişi öldü.
Yerel basındaki haberlere göre, Tainan kentinde, perşembe günü etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.
Yetkililer, üç günde sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 6 bin kişi selden etkilenirken, bin 100 kişi güvenli yerlere yerleştirildi.
Meteoroloji Kurumu, yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!
Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!