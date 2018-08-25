Tayvan'da sel 6 can aldı

Tayvan'da aşırı yağışların neden olduğu selde 6 kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Tainan kentinde, perşembe günü etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Yetkililer, üç günde sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 6 bin kişi selden etkilenirken, bin 100 kişi güvenli yerlere yerleştirildi.

Meteoroloji Kurumu, yağışların önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.

