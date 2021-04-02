Tayvan'da Tren Kazası: En Az 48 Ölü

Tayvan’da yaklaşık 500 kişi taşıyan 8 vagonlu yolcu treni raylardan çıktı.

Ülkenin doğusundaki Hualien kentindeki Chinsui Tüneli girişinde meydana gelen kazaya, yakındaki bir inşaat alanında park halinde bulunan bir kamyonun kayarak trene çarpması neden oldu.

Başkent Taipei’den Taitung’a gitmekte olan trende bulunan en az 48 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Kazanın ülkedeki son 40 yılın en büyük tren kazası olduğu belirtiliyor.

Çarpmasının etkisiyle parçalanan vagonlarda mahsur kalan yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazadan kurtulan bir kadın, yerel bir televizyon kanalına kazayı, "İnsanlar birbirlerinin üzerine düştü, korkunçtu" sözleriyle anlattı.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre, tren çok kalabalık olduğu için birçok kişi ayakta yolculuk ediyordu. Çarpışmanın etkisiyle tüm yolcular savruldu.

Ulaştırma Bakanı Lin Chia-lun gazetecilere verdiği demeçte, daha önce 350 olarak açıklanan yolcu sayısının 490 olduğunu açıkladı.

Resmi Tayvan Merkezi Haber Ajansı, kamyonun el freni devrede olmadığı için eğimli yolda kayarak, trene çarptığı şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.