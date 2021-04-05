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Tayvan'da tren kazası: En az 50 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada şantiye şefi gözaltına alındı

05.04.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da Cuma günü en az 50 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına neden olmakla suçlanan şantiye şefi gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre Lee Yi-hsiang'ın sorumluluğundaki demiryolu hattı yakınındaki tepeye park edilen vinç, henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kaymış, tünele girmek üzere olan yolcu treni de raydan çıkmıştı.

Tayvan'da tren kazası: En az 50 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada şantiye şefi gözaltına alındı

Tayvan'da Cuma günü en az 50 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına neden olmakla suçlanan şantiye şefi gözaltına alındı.

Şantiye şefi Lee Yi-hsiang, gözaltına alınması öncesi evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada özür diledi.

Lee Yi-hsiang büyük vicdan azabı çektiğini ve kazayı soruşturan ekiple işbirliği yapacağını söyledi.

İlk belirlemelere göre Lee Yi-hsiang'ın sorumluluğundaki demiryolu hattı yakınındaki tepeye park edilen vinç, henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kaymış, tünele girmek üzere olan yolcu treni de raydan çıkmıştı.

200'den fazla kişinin de yaralandığı kaza sonrası Tayvan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuk da var

Tayvan Ulaştırma Bakanı Lin Chia-lung, kazanın sorumluluğunu üstlenerek istifasını açıkladı.

Ancak istifa kabul edilmedi ve Lin Chia-lung'dan soruşturma tamamlanana dek görevini sürdürmesi istendi.

Lee Yi-hsiang ise kaza sonrası önce Cumartesi günü tutuklanmış daha sonra çıkartıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tayvan medyası, Lee Yi-hsiang'ın kaçabilme ihtimali gözönünde bulundurularak gözaltına alındığını ve daha önce başka bir suçtan hüküm giydiğini yazdı.

Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 50 ölü

Sekiz vagonlu tren başkent Taipei'den Taitung kentine gidiyordu.

Hafta sonu tatili nedeniyle trende yaklaşık 500 yolcunun bulunduğu, bazı yolcuların ayakta seyahat ettikleri bildiriliyor.

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